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31 мая 2021, 12:09 84

В Военно-морских силах ВСУ погиб военнослужащий: проводится служебная проверка

31 мая 2021, 12:09 84
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Фото: odesa.depo
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В одной из воинских частей Военно-морских сил ВСУ в воскресенье, 30 мая, произошел трагический случай гибели военнослужащего

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ в Facebook.

По указанию командующего Военно-Морских Сил ВСУ в воинской части проводится служебная проверка.

Сейчас по факту гибели правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью оказания правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщает "7 канал Одесса", инцидент произошел 30 мая около 17:20 на территории воинской части в поселке Радостное Одесской области.

21-летний матрос срочной службы Ярослав Ганюченко застрелился во время смены снарядов. Его тело нашли в оружейной комнате. Военный застрелился в голову из автомата.

Ярослав Ганюченко за несколько дней до самоубийства вернулся из отпуска. Его призвали в 2020 году из Умани, он служил в должности водителя - электрика. Товарищи характеризуют погибшего как хорошего и неконфликтного человека. Причины самоубийства пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в одном из поселков Одесской области нашли застреленным пограничника. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

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