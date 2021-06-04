Война на Донбассе: с начала вооруженного конфликта погибли 152 ребенка

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По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на протяжении всего периода конфликта, с 2014 года по 2021 год, погибло 152 ребенка и 146 детей получили ранения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса омбудсмена в Facebook.

Среди детей, которые погибли за период вооруженной агрессии России на Донбассе - 102 мальчика и 50 девочек, а получили ранения - 120 мальчиков и 26 девочек.

Кроме того, количество детей, получивших статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, составляет 66 491 человек. Из них 95 получили такой статус из-за ранения, контузии, увечья.

Однако для таких детей на уровне законов и подзаконных актов до сих пор не предусмотрено никаких гарантий, кроме бесплатного горячего питания в государственных и коммунальных учреждениях образования", - отметили у омбудсмена.

Напомним, сегодня, 4 июня, Украина впервые на государственном уровне чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и отмечает Международный день детей - невинных жертв агрессии.

Постановление "О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" Верховная Рада Украины приняла 1 июня - в Международный день защиты детей.