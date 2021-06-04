11:03  04 июня
На Хмельнитчине из-за незаконной вырубки леса пострадал Национальный природный парк
10:18  04 июня
КПВВ "Чаплинка" временно прекращает работу
12:47  04 июня
Ляшко объяснил, почему в Украине сокращают сеть COVID-больниц
UA | RU
UA | RU
04 июня 2021, 12:06 54

Война на Донбассе: с начала вооруженного конфликта погибли 152 ребенка

04 июня 2021, 12:06 54
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на протяжении всего периода конфликта, с 2014 года по 2021 год, погибло 152 ребенка и 146 детей получили ранения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса омбудсмена в Facebook.

Среди детей, которые погибли за период вооруженной агрессии России на Донбассе - 102 мальчика и 50 девочек, а получили ранения - 120 мальчиков и 26 девочек.

Кроме того, количество детей, получивших статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, составляет 66 491 человек. Из них 95 получили такой статус из-за ранения, контузии, увечья.

Однако для таких детей на уровне законов и подзаконных актов до сих пор не предусмотрено никаких гарантий, кроме бесплатного горячего питания в государственных и коммунальных учреждениях образования", - отметили у омбудсмена.

Напомним, сегодня, 4 июня, Украина впервые на государственном уровне чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и отмечает Международный день детей - невинных жертв агрессии.

Постановление "О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" Верховная Рада Украины приняла 1 июня - в Международный день защиты детей.

Донбасс РФ война смерть военные дети ранение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram