Разумков выступил за легализацию медицинского каннабиса, но частично

Фото: из открытых источников

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не полностью поддерживает легализацию каннабиса в стране, поскольку считает, что люди могут его использовать не только в медицинских целях

Об этом Разумков рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

Не до конца поддерживаю идею легализации каннабиса по разным причинам. К сожалению, есть примеры, когда он может использоваться не только в медицинских целях", - пояснил Разумков.

По его мнению, общество не в полной мере к этому готово.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Арахамия еще в ноябре прошлого года сообщил, что Рада уже работает над законопроектом о легализации медицинского каннабиса.

Раньше Офис президента объяснил, зачем необходима легализация каннабиса.