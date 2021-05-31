Разумков выступил за легализацию медицинского каннабиса, но частично
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не полностью поддерживает легализацию каннабиса в стране, поскольку считает, что люди могут его использовать не только в медицинских целях
Об этом Разумков рассказал во время брифинга, передает RegioNews.
Не до конца поддерживаю идею легализации каннабиса по разным причинам. К сожалению, есть примеры, когда он может использоваться не только в медицинских целях", - пояснил Разумков.
По его мнению, общество не в полной мере к этому готово.
Напомним, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Арахамия еще в ноябре прошлого года сообщил, что Рада уже работает над законопроектом о легализации медицинского каннабиса.
Раньше Офис президента объяснил, зачем необходима легализация каннабиса.
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