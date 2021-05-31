13:25  31 мая
Кабинет министров назначил нового директора порта "Южный"
17:48  31 мая
Правительство назначило своего представителя в наблюдательном совете "Нафтогаза": кто им стал
08:09  31 мая
На Донбассе стреляли из запрещенных вооружений: зафиксировано четыре нарушения со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
31 мая 2021, 13:54 257

Разумков выступил за легализацию медицинского каннабиса, но частично

31 мая 2021, 13:54 257
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не полностью поддерживает легализацию каннабиса в стране, поскольку считает, что люди могут его использовать не только в медицинских целях

Об этом Разумков рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

Не до конца поддерживаю идею легализации каннабиса по разным причинам. К сожалению, есть примеры, когда он может использоваться не только в медицинских целях", - пояснил Разумков.

По его мнению, общество не в полной мере к этому готово.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Арахамия еще в ноябре прошлого года сообщил, что Рада уже работает над законопроектом о легализации медицинского каннабиса.

Раньше Офис президента объяснил, зачем необходима легализация каннабиса.

наркотики ВР закон Дмитрий Разумков парламент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua