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04 июня 2021, 16:11 350

На Житомирщине при пожаре погибли отец и сын

04 июня 2021, 16:11 350
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Фото: ГСЧС
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В ночь на 4 июня в городе Коростень, что в Житомирской области, в частном жилом доме в результате пожара погибли отец и сын

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Житомирской области.

Когда спасатели прибыли к дому, там наблюдалась сильная задымленность.

"Во время тушения в доме были обнаружены тела двух мужчин – отца и сына, 1945 и 1981 г. р", - сообщили в ГСЧС.

Кроме того, с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" госпитализирован в Коростенскую городскую больницу их знакомый, который заходил к ним в гости. Когда начался пожар, мужчина смог покинуть здание самостоятельно еще до прибытия спасателей, но потом все же обратился к ним за помощью, поскольку ему стало плохо.

В результате пожара уничтожен диван, повреждены домашние вещи в комнате. Предварительная причина возгорания - неосторожность во время курения.

Напомним, недавно в Славянске произошел смертельный пожар в многоэтажке.

Украина пожар спасатели ГСЧС Житомирская область

 
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