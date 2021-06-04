14:59  04 июня
СМИ узнали, когда могут назначить нового пресс-секретаря Зеленского
15:32  04 июня
В Минздраве рассказали о количестве утилизированных COVID-вакцин
18:18  04 июня
Сутки в зоне ООС: два обстрела из минометов, без боевых потерь
UA | RU
UA | RU
04 июня 2021, 20:21 355

Киберполиция предупреждает о массированной атаке "вируса" на государственные учреждения и частные компании

04 июня 2021, 20:21 355
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, которое устанавливает на компьютер пользователя удаленный скрытый доступ и отправляет документы на подконтрольные им серверы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Хакеры на электронные почтовые ящики присылают письма якобы от имени государственных учреждений, имеющих контекст вроде: "вы не оплатили налоги. Детали в файле...", "на вас заведено уголовное дело. Детали в приложении ... " Инфицирование техники происходит, когда пользователь загружает архив в приложении письма. Принцип работы заключается в загрузке вируса на компьютер пользователя для создания удаленного скрытого доступа и отправки документов с расширением .doc, .docx, .rtf и др. на серверы злоумышленников, - сообщают киберполицейские.

Известно о фактах распространения таких писем с использованием якобы электронного почтового ящика Управления патрульной полиции Киева – [email protected]

В полиции рекомендуют:

- не загружать из интернета зашифрованные архивы или архивы под паролем. При необходимости обратиться к отправителю, чтобы уточнить, был ли факт отправки письма с вложением. Лучше вообще заблокировать получение таких файлов через электронную почту;

- прежде чем открыть вложения в электронных письмах или сообщениях, обращать внимание на детали. Лучше воздержаться от загрузки вложений электронных писем от сомнительных отправителей. Также должно насторожить, если автор по неизвестным причинам изменил язык общения, тема письма является нетипичной для автора, а также сообщения, которые побуждают перейти по подозрительным ссылкам или открывать подозрительные файлы;

- ограничить возможность запуска исполняемых файлов;

- периодически осуществлять проверку системы антивирусом и обновлять базы сигнатур;

- использовать лицензионные операционные системы и другое программное обеспечение, которое периодически обновляется;

- регулярно осуществлять резервное копирование важных файлов;

- как можно чаще обновлять пароли доступа к важным системам и использовать двухфакторную аутентификацию.

Пострадавших от указанного правонарушения призывают обращаться в киберполицию по форме обратной связи https://ticket.cyberpolice.gov.ua или по телефону: 0800 50 51 70.

Как сообщалось, в Украине в этом году существенно возросло количество киберпреступлений. В Украине за четыре месяца 2021 года, по сравнению с прошлым, количество киберпреступлений выросло на 25%.

Также в СБУ фиксируют увеличение кибератак на Украину со стороны РФ. В правоохранительном органе такие действия связывают с концентрацией вражеских войск у границ.

киберзащита полиция вирус Программа преступление

В Ужгороде разоблачена фальсификация: студенты-медики нанимали вместо себя других людей для сдачи экзаменов
03 июня 2021, 16:38
В Киеве разоблачили подпольную киберугруппировку на присвоении 9 млн
03 июня 2021, 14:01
В Украине планируют создать новый род войск: займутся угрозами в киберпространстве
02 июня 2021, 08:31
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua