Киберполиция предупреждает о массированной атаке "вируса" на государственные учреждения и частные компании

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Злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, которое устанавливает на компьютер пользователя удаленный скрытый доступ и отправляет документы на подконтрольные им серверы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Хакеры на электронные почтовые ящики присылают письма якобы от имени государственных учреждений, имеющих контекст вроде: "вы не оплатили налоги. Детали в файле...", "на вас заведено уголовное дело. Детали в приложении ... " Инфицирование техники происходит, когда пользователь загружает архив в приложении письма. Принцип работы заключается в загрузке вируса на компьютер пользователя для создания удаленного скрытого доступа и отправки документов с расширением .doc, .docx, .rtf и др. на серверы злоумышленников, - сообщают киберполицейские.

Известно о фактах распространения таких писем с использованием якобы электронного почтового ящика Управления патрульной полиции Киева – [email protected]

В полиции рекомендуют:

- не загружать из интернета зашифрованные архивы или архивы под паролем. При необходимости обратиться к отправителю, чтобы уточнить, был ли факт отправки письма с вложением. Лучше вообще заблокировать получение таких файлов через электронную почту;

- прежде чем открыть вложения в электронных письмах или сообщениях, обращать внимание на детали. Лучше воздержаться от загрузки вложений электронных писем от сомнительных отправителей. Также должно насторожить, если автор по неизвестным причинам изменил язык общения, тема письма является нетипичной для автора, а также сообщения, которые побуждают перейти по подозрительным ссылкам или открывать подозрительные файлы;

- ограничить возможность запуска исполняемых файлов;

- периодически осуществлять проверку системы антивирусом и обновлять базы сигнатур;

- использовать лицензионные операционные системы и другое программное обеспечение, которое периодически обновляется;

- регулярно осуществлять резервное копирование важных файлов;

- как можно чаще обновлять пароли доступа к важным системам и использовать двухфакторную аутентификацию.

Пострадавших от указанного правонарушения призывают обращаться в киберполицию по форме обратной связи https://ticket.cyberpolice.gov.ua или по телефону: 0800 50 51 70.

Как сообщалось, в Украине в этом году существенно возросло количество киберпреступлений. В Украине за четыре месяца 2021 года, по сравнению с прошлым, количество киберпреступлений выросло на 25%.

Также в СБУ фиксируют увеличение кибератак на Украину со стороны РФ. В правоохранительном органе такие действия связывают с концентрацией вражеских войск у границ.