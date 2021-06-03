В Ужгороде разоблачена фальсификация: студенты-медики нанимали вместо себя других людей для сдачи экзаменов

Фото: Facebook Антона Геращенко

В Ужгороде правоохранители разоблачили схему массовой фальсификации среди студентов местного вуза. Чтобы не сдавать экзамен самостоятельно, 20 студентов заплатили деньги за это другим

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Установлено, что 20 студентов за деньги наняли других студентов, которые должны были вклеить свои фото в паспорта тех, кто должен был сдавать экзамен по ним (количество фальсификаторов может быть еще больше), - написал Геращенко.

Он подчеркнул, что благодаря порядочной позиции отдельных сотрудников медицинского университета, которые заметили факт вклейки чужих фото и вызвали полицию, массовая фальсификация экзамена на высокое звание медика была пресечена полицией.

Сейчас правоохранители проводят документирование преступления и общаются со всеми фигурантами. Кроме этого, полицейские проверяют, причастны ли к махинациям преподаватели и администрация учебного заведения.

Следователи решают вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, то есть подделка документов. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства дела и все причастные к преступлению.

Как сообщалось, в центре оценивания качества образования предупреждают о мошенничестве с продажей якобы ответов на тесты ЗНО.