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03 июня 2021, 14:01 61

В Киеве разоблачили подпольную киберугруппировку на присвоении 9 млн

03 июня 2021, 14:01 61
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Фото: из открытых источников
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В Киеве разоблачили киберугруппировку, участники которой разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Организаторы присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков", - сообщили оперативники.

Установлено, что организовали нелегальный бизнес двое украинцев и иностранец.

Потенциальных "инвесторов" организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через "ботсеть" рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили "жертвам" из подмененных заграничных номеров телефонов. Они выманивали средства якобы для инвестиций и присваивали их.

Участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалют, электронных систем и банковских карт.

Задокументировано, что к сделке организаторы привлекли более 100 наемных работников. Решается вопрос относительно сообщения организаторам схемы о подозрениях.

Напомним, недавно неизвестные хакеры взломали сайты территориальных администраций Киевщины.

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