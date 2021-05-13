В СБУ фиксируют увеличение кибератак на Украину со стороны РФ

В правоохранительном органе такие действия связывают с концентрацией вражеских войск у границ

В правоохранительном органе такие действия связывают с концентрацией вражеских войск у границ

Фото: из открытых источников

Ситуационный центр кибербезопасности Службы безопасности Украины фиксирует значительный рост количества кибератак на Украину. Преимущественно кибератаки направлены на органы государственной власти, объекты критической инфраструктуры и организации частного сектора.

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк на Всеукраинском форуме "Украина 30". Отмечается, что на фоне концентрации войск у границ РФ увеличила количество кибератак на Украину. СБУ зафиксировала существенный рост количества кибератак накануне и во время скопления военных РФ вблизи госграницы Украины. Все они локализованы украинскими специалистами", ‒ сообщил Витюк. Напомним, в СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины.

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