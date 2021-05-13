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13 мая 2021, 14:51 6

В СБУ фиксируют увеличение кибератак на Украину со стороны РФ

13 мая 2021, 14:51 6
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В правоохранительном органе такие действия связывают с концентрацией вражеских войск у границ
В правоохранительном органе такие действия связывают с концентрацией вражеских войск у границ
Фото: из открытых источников
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Ситуационный центр кибербезопасности Службы безопасности Украины фиксирует значительный рост количества кибератак на Украину. Преимущественно кибератаки направлены на органы государственной власти, объекты критической инфраструктуры и организации частного сектора.

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Отмечается, что на фоне концентрации войск у границ РФ увеличила количество кибератак на Украину.

СБУ зафиксировала существенный рост количества кибератак накануне и во время скопления военных РФ вблизи госграницы Украины. Все они локализованы украинскими специалистами", ‒ сообщил Витюк.

Напомним, в СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины.

РФ СБУ граница хакеры манипуляции

 
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