В СБУ фиксируют увеличение кибератак на Украину со стороны РФ
Ситуационный центр кибербезопасности Службы безопасности Украины фиксирует значительный рост количества кибератак на Украину. Преимущественно кибератаки направлены на органы государственной власти, объекты критической инфраструктуры и организации частного сектора.
Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк на Всеукраинском форуме "Украина 30".
Отмечается, что на фоне концентрации войск у границ РФ увеличила количество кибератак на Украину.
СБУ зафиксировала существенный рост количества кибератак накануне и во время скопления военных РФ вблизи госграницы Украины. Все они локализованы украинскими специалистами", ‒ сообщил Витюк.
Напомним, в СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины.