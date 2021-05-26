В Украине в этом году существенно увеличилось количество киберпреступлений

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В Украине за четыре месяца 2021 года, по сравнению с прошлым, количество киберпреступлений выросло на 25%

Как рассказал глава Департамента киберполиции Александр Гринчак в интервью "РБК-Украина", в этом году уже было зафиксировано 1100 инцидентов, пишет RegioNews.

Он связывает увеличение роста киберпреступлений с пандемией коронавируса - некоторые люди потеряли работу и ищут варианты, как заработать.

"На сегодня у нас действительно выросла статистика по киберпреступлениям. За четыре месяца этого года, по сравнению с прошлым, мы видим прирост на 25%. Сейчас мы зафиксировали 1157 таких инцидентов", - рассказал Гринчак.

Он добавил, что по поводу киберпреступлений уже было объявлено 263 подозрения.

Ранее сообщалось, что в СБУ фиксируют увеличение кибератак на Украину со стороны РФ.