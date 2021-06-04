На Донбассе утром зафиксировали только один обстрел, потерь нет

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За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

По состоянию на 7 утра, 4 июня, зафиксировано одно нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В результате вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - отмечают в штабе.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, что за прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.