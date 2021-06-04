08:51  04 июня
COVID-19 в Украине: за сутки выявили еще две тысячи новых случаев
10:39  04 июня
В Украине за сутки сделали более 50 тысяч прививок от COVID-19
08:09  04 июня
На Донбассе утром зафиксировали только один обстрел, потерь нет
UA | RU
UA | RU
04 июня 2021, 08:09 38

На Донбассе утром зафиксировали только один обстрел, потерь нет

04 июня 2021, 08:09 38
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

По состоянию на 7 утра, 4 июня, зафиксировано одно нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В результате вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - отмечают в штабе.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, что за прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.

Донбасс ООС война военная техника обстрелы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram