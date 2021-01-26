В Минветеранов хотят создать должность омбудсмена по правам участников войны на Донбассе
Министерство по делам ветеранов инициирует введение Института ветеранского омбудсмена.
Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина во время встречи с правозащитниками, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.
"За почти семь лет российской военной агрессии, к сожалению, в государстве не создано эффективного механизма правовой защиты и правовой помощи тех, кто самоотверженно защищал и защищает Украину. Ветераны, участники боевых действий имеют право на достойное обеспечение их прав, адаптации к мирной жизни и развитие собственных возможностей ", - сказала Лапутина.
По ее словам, вызывает беспокойство то, что с началом русско-украинской войны в разы увеличилось количество обращений военнослужащих, добровольцев, участников боевых действий о нарушении их прав. Особый резонанс приобретают факты возбуждения уголовных производств в отношении защитников Украины.
Она отметила, что Минветеранов как государственный орган будет формировать и реализовывать политику по расширению возможностей государства в защите прав ветеранов. Именно поэтому на государственном уровне инициируется введение Института ветеранского омбудсмена.
Лапутина пояснила, что на него будут полагаться функции мониторинга и контроля соблюдения законных прав и интересов защитников Украины в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц. Также эта структура будет охватывать весь спектр вопросов по предоставлению правовой защиты ветеранов, взаимодействовать с институтами по правам человека и усиливать и дополнять их.
Напомним, в 2021 году вдвое возрастут выплаты людям с инвалидностью.