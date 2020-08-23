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23 августа 2020, 17:12 2

"Черные ящики" расшифрованы: Иран сообщил детали авиакатастрофы самолета МАУ

23 августа 2020, 17:12 2
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Пилоты до последнего пытались контролировать полет
Пилоты до последнего пытались контролировать полет
Фото: из открытых источников
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Иран закончил анализ "черных ящиков" со сбитого в январе самолета Международных авиалиний Украины. Согласно данным расшифровки стало известно, что в воздушное судно попали две ракеты с интервалом в 25 секунд, и что пассажиры были еще живы в течение некоторого времени после первого удара.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

Запись разговоров из кабины пилотов продолжался еще 19 секунд после удара. Трое пилотов и инструктор пытались управлять самолетом до последнего. В попытках контролировать полет экипаж включил вспомогательный блок питания - очевидно, самолет имел перебои с электричеством.

Инструктор определил, что оба двигатели работают, всего за несколько секунд после взрыва. Из пассажирской кабины на записи не было слышно ни звука.

Отмечается, что между ударами первой и второй ракеты прошло около 25 секунд. Повреждения от первого взрыва привели к отключению самописцев уже через 19 секунд. Итак последние 6 секунд жизни пилотов остались неизвестными.

"Через 19 секунд после того, как первая ракета попала в самолет, голоса пилотов в кабине показали, что пассажиры были живы... 25 секунд спустя вторая ракета попала в самолет... Итак, с черного ящика самолета не было получено ни одного анализа характеристик и влияния второй ракеты", - сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Тураджи Дехгани-Зангане.

Ранее сообщалось, что бортовые самописцы отправили на экспертизу во Францию, где к процессу расшифровки включились все заинтересованные стороны, в том числе и Украина. Согласно полученным данным полет борта до попадания ракеты был нормальным.

В то же время, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что считывание черных ящиков подтвердило, что самолет "МАУ" был исправен.

"Указанное расследование подтвердило то, что мы с самого начала предполагали, что самолет был абсолютно исправен, как и все его системы, все пилоты действовали в соответствии с имеющимися инструкциями, и более того указанный рейс получил все необходимые согласования на вылет от иранской как военной, так и гражданской администрации. Более того, четко подтверждено, что причиной трагедии стало попадание в самолет двух ракет противоракетной обороны иранской стороны", - сказал Енин.

Чиновник отметил, что украинская сторона будет продолжать свои усилия в рамках переговорного процесса с Ираном с целью привлечения иранской стороны к международной правовой ответственности.

Напомним, самолет рейса "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января этого года в Иране. В результате катастрофы погибли 176 человек.

Иран официально признал, что по ошибке сбил самолет МАУ, ответственность за это взяла на себя военная ветвь исполнительной власти Ирана. Также шесть человек были задержаны.

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