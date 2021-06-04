В Киеве летом не будут открывать школьные лагеря - Кличко

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В Киеве из-за пандемии во время летних каникул не будут работать пришкольные лагеря, однако учреждения внешкольного образования столицы летом будут работать в обычном режиме

Как передает RegioNews, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко во время брифинга.

К сожалению, как и в прошлом году, не будут работать пришкольные лагеря. Но все учреждения внешкольного образования работают в течение июня, согласно своему графику", - сообщил Кличко.

Он добавил, что 42 учреждения внешкольного образования Киева посещают почти 80 тысяч детей.

Виталий Кличко также рассказал, что в обычном режиме продолжают работать детские сады. "На сегодня временно закрыты 12 групп в 12 садиках из-за обнаружения там коронавируса. Наполненность садиков - более 46%", - сообщил он.

Напомним, в Николаеве этим летом пришкольные лагеря с дневным пребыванием не будут принимать детей. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.