В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в ранении человека
В центре столицы Украины полиция задержали мужчину, который, вероятно, ранил другого ножом в спину
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу столичной патрульной полиции.
Отмечается, что 4 июня около 04:00 в районе улицы Бассейной автопатруль заметил, как двое мужчин догоняют третьего и как между ними начинается драка.
Патрульные прекратили конфликт, а рядом с одним из них обнаружили нож. Участники драки рассказали правоохранителям, что беглец якобы ножом ранил мужчину вблизи площади Спортивной, а они пытались его задержать.
Тогда же на место приехал другой автопатруль, поэтому один из экипажей остался с задержанным, а другой поехал проверять полученную информацию. В указанном месте патрульные нашли мужчину с ранением и существенным кровотечением. До приезда медиков патрульные оказывали пострадавшему помощь. Мужчину госпитализировали в больницу.
Напомним, недавно на Тернопольщине шестеро неизвестных ворвались в дом и напали на АТОвца.