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04 июня 2021, 16:36 200

В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в ранении человека

04 июня 2021, 16:36 200
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Фото из открытых источников
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В центре столицы Украины полиция задержали мужчину, который, вероятно, ранил другого ножом в спину

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу столичной патрульной полиции.

Отмечается, что 4 июня около 04:00 в районе улицы Бассейной автопатруль заметил, как двое мужчин догоняют третьего и как между ними начинается драка.

Патрульные прекратили конфликт, а рядом с одним из них обнаружили нож. Участники драки рассказали правоохранителям, что беглец якобы ножом ранил мужчину вблизи площади Спортивной, а они пытались его задержать.

Тогда же на место приехал другой автопатруль, поэтому один из экипажей остался с задержанным, а другой поехал проверять полученную информацию. В указанном месте патрульные нашли мужчину с ранением и существенным кровотечением. До приезда медиков патрульные оказывали пострадавшему помощь. Мужчину госпитализировали в больницу.

Напомним, недавно на Тернопольщине шестеро неизвестных ворвались в дом и напали на АТОвца.

Украина Киев полиция патрулирование ранение

 
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