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21 мая 2021, 11:02 293

В Киеве снова обыски, фискалы пришли в "Киевтеплоэнерго"

21 мая 2021, 11:02 293
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Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Работники Государственной фискальной службы и Святошинская окружная прокуратура провела обыски в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго"

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС, передает RegioNews.

Известно, что обыски прошли в рамках уголовного дела, которым расследуется хищение бюджетных средств во время строительно-монтажных работ.

Следствие установило, что частное общество на протяжении 2019 - 2020 годов по заказу "Киевтеплоэнерго" осуществляло работы по реконструкции тепловых сетей, капитального ремонта аварийных участков тепловых сетей на объектах и жилых домах города Киева на общую сумму 260 млн грн", - говорится в сообщении.

Следователи утверждают, что подрядная организация выполнила работы не в полном объеме и завысила цену работ и материалов.

При этом оформлялось выполнение субподрядных работ и поставки товаров от фиктивных фирм.

На основании постановления суда в офисных помещениях указанных предприятий проведены обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений", - добавили в ГФС.

Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.

Кроме того, в столице провели обыски в "Киевгорсвете”. Правоохранители расследовали финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Среди этого, прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда”. Правоохранители расследовали завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

Как сообщалось, в ГФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.

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