В школе Харькова распылили газовый баллончик: учеников эвакуировали
В Харькове 4 июня неизвестный распылил перцовый баллончик в школе, из-за чего всех учеников и персонал вывели из здания
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Труха Харьков".
Отмечается, что инцидент произошел в школе №153. Все дети находятся на площади перед школой.
На место уже прибыли полицейские, спасатели и бригада скорой помощи. Еще не известно, кто и зачем распылил газ.
Напомним, ранее на Днепропетровщине ученик распылил газ из баллончика, из-за чего школу эвакуировали.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги