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04 июня 2021, 13:48 299

В школе Харькова распылили газовый баллончик: учеников эвакуировали

04 июня 2021, 13:48 299
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Скриншот с видео
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В Харькове 4 июня неизвестный распылил перцовый баллончик в школе, из-за чего всех учеников и персонал вывели из здания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Труха Харьков".

Отмечается, что инцидент произошел в школе №153. Все дети находятся на площади перед школой.

На место уже прибыли полицейские, спасатели и бригада скорой помощи. Еще не известно, кто и зачем распылил газ.

Напомним, ранее на Днепропетровщине ученик распылил газ из баллончика, из-за чего школу эвакуировали.

эвакуация Украина школа Харьков ученики

 
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