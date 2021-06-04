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04 июня 2021, 10:39 69

В Украине за сутки сделали более 50 тысяч прививок от COVID-19

04 июня 2021, 10:39 69
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Фото: ВВС Украина
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В Украине за прошедшие сутки прививки от коронавируса получили 50 840 человек, это на 16 359 людей больше, чем сутками ранее

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки одну дозу получили 46 868 человек, полностью иммунизированы - 3 972 человека. В течение суток работали 395 мобильных бригад и 436 пунктов прививки.

По состоянию на 4 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 630 381 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 1 123 663 человека, из них получили одну дозу - 1 123 661 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 142 062 человека. Всего проведено 1 265 723 прививки", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за 3 июня COVID-19 диагностировали у 2 266 человек зафиксировано 95 летальных случаев, 963 человека госпитализировали.

коронавирус Минздрав медики пандемия вакцинация

 
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