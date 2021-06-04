В Украине на выходных будет работать уже десять центров вакцинации от COVID-19
В Украине в эти выходные, 5-6 июня, будут открыты Центры массовой вакцинации от коронавируса в десяти городах
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Так, 5-6 июня центры массовой вакцинации будут действовать в таких городах:
- г. Киев, на базе Международного выставочного центра;
- г. Львов, на базе стадиона "Арена Львов”;
- г. Одесса, на базе ТЦ "Мегадом”, Fontan Sky Center, СШ "Крымская”;
- г. Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;
- г. Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- г. Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант";
- г. Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь";
- г. Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета;
- г. Верхние Плавные Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат";
- г. Ровно, на базе Областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.
Прививки будут делать людям, которые записались в очередь для вакцинации у семейных врачей или через приложение "Дія”. Приоритет будут делать пожилым людям.
Напомним, 29 мая в Киеве начал свою работу центр вакцинации от коронавируса. Тогда на вакцинацию собрались несколько сотен человек. Также 29 мая во Львове открыли первый центр вакцинации от коронавируса. Он расположился на"Арене Львов".
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