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25 мая 2021, 10:49 927

В центре Киева нашли арсенал оружия и боеприпасов в дренажной системе

25 мая 2021, 10:49 927
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Фото: СБУ
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В Печерском районе столицы Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия в дренажно-штольной системе, которая принадлежит к объектам критической инфраструктуры

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольних систем города, которая относится к объектам критической инфраструктуры", - сообщили оперативники.

Правоохранители изъяли из тайника:

  • противотанковый гранатомет РПГ-22;
  • автомат АКМ-74;
  • 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг;
  • почти 1 кг пластида;
  • 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
  • 5 снаряженных магазинов к автомату;
  • 320 патронов калибра 5, 45x39 мм.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия для установления лиц, которые обустроили схрон.

Напомним, в Мариуполе нашли схрон боеприпасов на заброшенном заводе.

СБУ Киев оружие Боеприпасы Граната

 
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