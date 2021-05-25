В центре Киева нашли арсенал оружия и боеприпасов в дренажной системе
В Печерском районе столицы Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия в дренажно-штольной системе, которая принадлежит к объектам критической инфраструктуры
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольних систем города, которая относится к объектам критической инфраструктуры", - сообщили оперативники.
Правоохранители изъяли из тайника:
- противотанковый гранатомет РПГ-22;
- автомат АКМ-74;
- 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг;
- почти 1 кг пластида;
- 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
- 5 снаряженных магазинов к автомату;
- 320 патронов калибра 5, 45x39 мм.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия для установления лиц, которые обустроили схрон.
Напомним, в Мариуполе нашли схрон боеприпасов на заброшенном заводе.
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