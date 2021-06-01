60% граждан Украины оценивают экономическую ситуацию в стране как плохую, - опрос

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Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова 21-26 мая, передает RegioNews.

В то же время эти оценки несколько лучше, чем в начале года, в конце января – начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как плохую и 2% как хорошую.

Несколько лучше опрошенные оценивают уровень благосостояния их семьи (36% оценивают ее плохо, 14% - хорошо, 48% не хорошо и не плохо). Так же, как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась по сравнению с началом года (тогда соответствующие показатели составляли 43%, 7%, 46%).

Граждане не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: лишь 12% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 13% надеются, что за это время изменится в лучшую сторону уровень благосостояния их семьи. Чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 22% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 18% что за это время изменится в худшую сторону уровень благосостояния их семьи. Однако самое распространенное мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 56% и 57% опрошенных), - говорится в сообщении.

Как и в начале этого года, ожидания изменений положения в ближайшие два-три года противоречивы. Но если в начале года доля тех, кто ожидал перемен в экономическом положении страны на худшее за этот период, немного превышала долю тех, кто ожидал перемен к лучшему (25% и 20% соответственно), то, по данным последнего опроса, наоборот, ожидания перемен к лучшему (30%) преобладают над ожиданиями перемен к худшему (21%). Если ожидания изменений в благосостоянии семьи в течение ближайших двух-трех лет к лучшему и к худшему в январе-феврале статистически значимо не отличались (21% и 19,5% соответственно), то в мае оптимистические ожидания преобладали над пессимистичными 29% и 16,5% соответственно.

Респондентам предлагалось оценить, в какой степени, по их мнению, власть справляется с решением проблем в отдельных сферах по шкале от 1 до 5, где "1" означает "совсем не справляется", а "5" означает "очень хорошо справляется".

Эти оценки оказались невысокими, не более чем 2,9 балла, - такую оценку получили действия властей по обеспечению свободы слова и укреплению обороноспособности страны. На 2,8 балла оценили деятельность властей по обеспечению демократии и обеспечения межнационального согласия в обществе, на 2,7 - обеспечение прав и свобод граждан, улучшение международного имиджа Украины, внешнеполитическую деятельность. Действия власти в сфере образования и ее противодействие распространению коронавирусной инфекции, предотвращение ее негативных последствий оценивается в 2,5 балла, обеспечение стабильности в обществе - 2,3 балла.

Деятельность в сферах соблюдения законности госслужащими, оплаты труда, здравоохранения, соцзащиты оценена в 2,2 балла, в сферах пенсионного обеспечения, улучшения экономического положения страны 2,1, повышение уровня благосостояния граждан - 2,0 балла, уменьшение влияния олигархов 1,9, борьбы с коррупцией 1,8 балла. Хуже всего оценивается то, как власть справляется с решением проблемы уровня цен и тарифов (1,6 балла).

Во время исследования методом интервью face-to-face по месту жительства было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщалось, 20 мая украинцы оценили работу Зеленского за два года на посту президента. Согласно опросам "Рейтинга” около 42% украинцев оценивают второй год президентства Владимира Зеленского неудовлетворительно или ужасно и только 20% украинцев считают, что президент заслуживает оценку "хорошо".