16:46  01 июня
Названо примерное количество украинцев, которые могли бессимптомно переболеть COVID-19
16:59  01 июня
Стало известно, сколько доходов поступило в госбюджет в этом году
12:42  01 июня
Рада учредила День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ
UA | RU
UA | RU
01 июня 2021, 17:00 110

60% граждан Украины оценивают экономическую ситуацию в стране как плохую, - опрос

01 июня 2021, 17:00 110
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Экономическую ситуацию в Украине положительно оценивают лишь 5% граждан, а 60% оценивают ее как плохую

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова 21-26 мая, передает RegioNews.

В то же время эти оценки несколько лучше, чем в начале года, в конце января – начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как плохую и 2% как хорошую.

Несколько лучше опрошенные оценивают уровень благосостояния их семьи (36% оценивают ее плохо, 14% - хорошо, 48% не хорошо и не плохо). Так же, как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась по сравнению с началом года (тогда соответствующие показатели составляли 43%, 7%, 46%).

Граждане не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: лишь 12% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 13% надеются, что за это время изменится в лучшую сторону уровень благосостояния их семьи. Чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 22% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 18% что за это время изменится в худшую сторону уровень благосостояния их семьи. Однако самое распространенное мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 56% и 57% опрошенных), - говорится в сообщении.

Как и в начале этого года, ожидания изменений положения в ближайшие два-три года противоречивы. Но если в начале года доля тех, кто ожидал перемен в экономическом положении страны на худшее за этот период, немного превышала долю тех, кто ожидал перемен к лучшему (25% и 20% соответственно), то, по данным последнего опроса, наоборот, ожидания перемен к лучшему (30%) преобладают над ожиданиями перемен к худшему (21%). Если ожидания изменений в благосостоянии семьи в течение ближайших двух-трех лет к лучшему и к худшему в январе-феврале статистически значимо не отличались (21% и 19,5% соответственно), то в мае оптимистические ожидания преобладали над пессимистичными 29% и 16,5% соответственно.

Респондентам предлагалось оценить, в какой степени, по их мнению, власть справляется с решением проблем в отдельных сферах по шкале от 1 до 5, где "1" означает "совсем не справляется", а "5" означает "очень хорошо справляется".

Эти оценки оказались невысокими, не более чем 2,9 балла, - такую оценку получили действия властей по обеспечению свободы слова и укреплению обороноспособности страны. На 2,8 балла оценили деятельность властей по обеспечению демократии и обеспечения межнационального согласия в обществе, на 2,7 - обеспечение прав и свобод граждан, улучшение международного имиджа Украины, внешнеполитическую деятельность. Действия власти в сфере образования и ее противодействие распространению коронавирусной инфекции, предотвращение ее негативных последствий оценивается в 2,5 балла, обеспечение стабильности в обществе - 2,3 балла.

Деятельность в сферах соблюдения законности госслужащими, оплаты труда, здравоохранения, соцзащиты оценена в 2,2 балла, в сферах пенсионного обеспечения, улучшения экономического положения страны 2,1, повышение уровня благосостояния граждан - 2,0 балла, уменьшение влияния олигархов 1,9, борьбы с коррупцией 1,8 балла. Хуже всего оценивается то, как власть справляется с решением проблемы уровня цен и тарифов (1,6 балла).

Во время исследования методом интервью face-to-face по месту жительства было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщалось, 20 мая украинцы оценили работу Зеленского за два года на посту президента. Согласно опросам "Рейтинга” около 42% украинцев оценивают второй год президентства Владимира Зеленского неудовлетворительно или ужасно и только 20% украинцев считают, что президент заслуживает оценку "хорошо".

опрос социология экономика центр Разумкова Интервью

В Киеве провели исследование всех социальных групп города и разработали "гендерный паспорт"
27 мая 2021, 08:32
Социсследования в Харькове с "лидером" Тереховым сделаны по его же заказу – Добкин
26 мая 2021, 11:57
Вступление в НАТО на референдуме поддержат 48% украинцев - опрос
23 мая 2021, 12:57
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua