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27 мая 2021, 08:32 290

В Киеве провели исследование всех социальных групп города и разработали "гендерный паспорт"

27 мая 2021, 08:32 290
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Киевская власть завершила разработку основательного исследования всех социальных групп, проживающих в городе и вскоре представит так называемый Гендерный паспорт Киева. Документ разрабатывали начиная с 2019 года

Как передает RegioNews, об этом во время круглого стола в "Укринформе" заявила начальник управления по вопросам гендерного равенства Департамента социальной политики КГГА Татьяна Гузенко.

В 2019 году Киев начал работать над разработкой своего Гендерного паспорта. Собственно, он разработан, вскоре он уже будет в публичном пространстве. Сейчас мы его визуализируем, чтобы всем депутатам было понятно, о чем идет речь", - рассказала Гузенко.

По ее словам, в документе много статистических данных, в частности, есть такая тенденция, что в возрасте 45-65 лет смертность мужчин по городу Киеву вдвое больше. "Мы имеем анализ причин, и имеем анализ тенденций. Мы работаем сейчас с Институтом демографии для планирования Стратегии развития города Киева", - добавила она.

После публикации Гендерного паспорта можно будет узнать много информации по районам. Например, данные, где проживают одинокие матери, где больше многодетных семей, сколько мужчин и женщин пенсионного и предпенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что нардепы хотят ввести штрафы и админарест за проявление сексизма.

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