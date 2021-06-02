Заместитель главы Черниговской ОГА погорел на взятке

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Правоохранители задержали заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации, который за 160 тысяч долларов обещал посодействовать в приватизации гостиничного комплекса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что за эту сумму чиновник обещал гражданину обеспечить беспрепятственное определение его победителем торгов по приобретению гостиничного комплекса на территории области и дальнейшее подписание соответствующих документов для оформления права собственности на объект недвижимого имущества.

Правоохранители задержали чиновника и посредника при получении всей суммы денежных средств.

Сейчас продолжается проведение неотложных следственных действий, решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения.

Напомним, в Харькове следователь полиции "продавал" за 5 тыс. долларов должность в ГБР.