В Кременчугском райсовете на Полтавщине не смогли выразить недоверие главе рады

На заседании, которое планировали провести 2 июня, депутаты не смогли выразить недоверие председателю Кременчугского райсовета Антону Самаркину из-за препятствования депутатами от фракции «За майбутне». Но вопрос об увольнении Самаркина планируют рассмотреть на этой неделе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полтавскую хвылю.

Вопрос об увольнении председателя Кременчугского райсовета планируют рассмотреть в ближайшее время - приняли решение во второй раз перенести заседание внеочередной сессии.

Сейчас решение об увольнении главы готовы поддержать депутаты от фракций "Довира", "Европейская солидарность", "Ридне мисто", "Оппозиционная платформа – за жизнь" и часть фракции "Слуга народа".

По словам председателя райсовета, если его уволят в соответствии с законом, то это решение он не будет обжаловать.

Председатель фракции "Довира" в Кременчугском райсовете Виталий Буленко рассказал, что сессию созвали законно, а председателю планируют выразить недоверие из-за непроведения сессий, нерешения бюджетных вопросов и вопросов о передаче имущества.

Как сообщалось 26 мая, в Кременчугском райсовете депутаты собираются объявить недоверие председателю от "За майбутне". На Полтавщине депутаты Кременчугского райсовета среди вопросов повестки дня внеочередной сессии рассмотрят вопрос о выражении недоверия председателю рады Антону Самаркину.