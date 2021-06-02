На Львовщине погиб шестиклассник во время экскурсии

Фото: ГСЧС

Сегодня, 2 июня, в селе Каменка Стрыйского района во время экскурсии погиб 12-летний парень, он упал в водопад

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

Так, в 11:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Каменка в водопаде тонет ребенок. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели.

По информации спасателей, ребенок находясь у водопада, упал и оказался под водой. На месте происшествия спасатели с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепился ребенок. Мальчика освободили и с помощью веревок вытащили на берег, но медики констатировали смерть.

Как сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, трагедия произошла во время экскурсии в с. Каменка.

Ученик 6 класса львовской школы подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму несовместимую с жизнью", - написал Садовый.

Ранее сообщалось, что во Львове в больнице скорой помощи женщине и двум мужчинам пересадили сердце и две почки от 32-летнего мужчины донора, получившего несовместимую с жизнью травму головы.