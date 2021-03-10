Под Харьковом закрыли детский сад из-за массового отравления
Такое предписание вынесла Госпотребслужба
Такое предписание вынесла Госпотребслужба
После массового отравления под Харьковом приняли решение закрыть детский сад. Инцидент произошел в поселке Слобожанское Чугуевского района.
Об этом сообщает местное издание sq.com.ua, пишет RegioNews.
Сообщается, что с 10 марта закрыт детский сад № 3 в поселке Слобожанское после того, как несколько воспитанников были госпитализированы с пищевым отравлением. Также сообщается, что такое предписание вынесла Госпотребслужба.
Напомним, ранее сообщалось, что в этом ясли-саде отравились семеро детей. В частности, трех госпитализировали в медицинские учреждения Харькова с симптомами пищевого отравления. Остальные четверо проходят амбулаторное лечение по месту жительства.
Также стало известно, что в Тернополе в детском саду отравились шестеро детей.
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