Под Харьковом закрыли детский сад из-за массового отравления

Такое предписание вынесла Госпотребслужба

Такое предписание вынесла Госпотребслужба

Рixabay

После массового отравления под Харьковом приняли решение закрыть детский сад. Инцидент произошел в поселке Слобожанское Чугуевского района.

Об этом сообщает местное издание sq.com.ua, пишет RegioNews.

Сообщается, что с 10 марта закрыт детский сад № 3 в поселке Слобожанское после того, как несколько воспитанников были госпитализированы с пищевым отравлением. Также сообщается, что такое предписание вынесла Госпотребслужба.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом ясли-саде отравились семеро детей. В частности, трех госпитализировали в медицинские учреждения Харькова с симптомами пищевого отравления. Остальные четверо проходят амбулаторное лечение по месту жительства.

Также стало известно, что в Тернополе в детском саду отравились шестеро детей.