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02 июня 2021, 18:43 14

Кабмин выделил 400 млн грн на выплату больничных

02 июня 2021, 18:43 14
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров во время заседания 2 июня выделил 400 миллионов гривен для выплат по листкам нетрудоспособности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Отмечается, что эта сумма финансовой поддержки позволит частично урегулировать вопрос своевременной выплаты материального обеспечения по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности.

Напомним, что медикам выплатили более 18 млн гривен больничных через COVID-19 с начала года.

Также стало известно, когда в Украине начнут тестировать электронные больничные.

Кабмин помощь деньги больничный правительство

 
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