Кабмин выделил 400 млн грн на выплату больничных
Кабинет министров во время заседания 2 июня выделил 400 миллионов гривен для выплат по листкам нетрудоспособности
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
Отмечается, что эта сумма финансовой поддержки позволит частично урегулировать вопрос своевременной выплаты материального обеспечения по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности.
Напомним, что медикам выплатили более 18 млн гривен больничных через COVID-19 с начала года.
Также стало известно, когда в Украине начнут тестировать электронные больничные.
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