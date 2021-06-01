СБУ разоблачила попытку проведения псевдовыборов на Днепропетровщине

Фото: СБУ

В Днепропетровской области спецслужбы Украины разоблачили и остановили попытку учредить фейковые "народные советы" и "силовые структуры" сторонников СССР, которые хотели посягнуть на конституционный строй страны

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, местная жительница, при координации российской ОО "Верховный Совет СССР", привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек.

Так называемая "Председатель Верховного Совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР". Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в "псевдовыборах" новых государственных органов.

Оперативники установили, что в формировании "силового блока" фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены ячейки незарегистрированного российского "Международного союза советских офицеров".

Во время обысков по местам проживания организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили:

документацию фейковых "народных советов";

списки участников группы;

переписка с кураторами из РФ.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Напомним, СБУ разоблачила двух организаторов псевдореферендума также оперативники обнаружили 10 боевиков.