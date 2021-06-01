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01 июня 2021, 13:08 53

В Тернополе на выходных откроют временный центр вакцинации

01 июня 2021, 13:08 53
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Фото: из открытых источников
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В субботу, 5 июня, в Тернополе откроют временный центр вакцинации, он будет работать в кинотеатре им. Довженко, на проспекте Злуки, 45

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА, передает RegioNews.

В центре будут проводить вакцинацию жителей области, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія", - говорится в сообщении.

Известно, что в выходные прививки будут делать восемь бригад. В ОГА отмечают, что вакцинация будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований.

Жителей города будут иммунизировать вакциной CoronaVac.

Напомним, во Львове открыли центр вакцинации: будут прививать людей, которые записались через "Дію". В субботу, 29 мая, во Львове открыли первый центр вакцинации от коронавируса. Он расположился на "Арене Львов".

Также 29 мая в Киеве начал свою работу центр вакцинации от коронавируса. Утром в очереди на вакцинацию собрались несколько сотен человек.

коронавирус вакцина Тернополь ОГА вакцинация

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