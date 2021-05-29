Во Львове открыли центр вакцинации: будут прививать людей, которые записались через "Дію"

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В субботу, 29 мая, во Львове открыли первый центр вакцинации от коронавируса. Он расположился на "Арене Львов"

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель городского главы по развитию в ЛГС Андрей Москаленко.

По его информации, в течение суток в этом центре хотят вакцинировать более тысячи львовян, которые записались на прививку через приложение "Дія". Сам центр будет работать в выходные с 10.00 до 19.00. Прививки будут делать 4 бригады посменно.

Первыми будут вакцинировать людей, которым исполнилось уже 60 лет. По предварительным данным, на вакцинацию записались более 23 тысяч человек. Вакцинация, как и в Киеве, будет осуществляться вакциной "CoronaVac".

Кроме того, в пресс-службе Львовской ОГА отметили, что до пункта вакцинации возможно будет доехать бесплатно. Чтобы обеспечить удобный подъезд, с площади Евгения Петрушевича в определенные часы будет отправляться автобус, который также будет ездить и в обратном направлении.

За соблюдением всех установленных мер по предотвращению распространения COVID-19 будут следить волонтеры.

Ранее сообщалось, что на стадионе "Арена Львов" планируют открыть центр массовой вакцинации.

В Одессе 30 мая начнет работу Центр массовой вакцинации. Также в Киеве 29 мая заработает крупный центр COVID-вакцинации.