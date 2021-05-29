10:24  29 мая
За сутки от коронавируса выздоровели более 10 тысяч украинцев
11:41  29 мая
В ДТП на Днепропетровщине погибли четыре человека: столкнулись самосвал и Toyota
10:01  29 мая
На Донбассе за сутки зафиксировали 12 обстрелов: ранен украинский защитник
UA | RU
UA | RU
29 мая 2021, 12:11 21

В Киеве началась массовая прививка от коронавируса: открыт первый центр вакцинации

29 мая 2021, 12:11 21
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В субботу, 29 мая, в Киеве начал свою работу центр вакцинации от коронавируса. Утром в очереди на вакцинацию собрались несколько сотен человек

Как передает RegioNews, об этом сообщает "РБК-Украина".

Центр вакцинации открыт на базе Международного выставочного центра. Отмечается, что у большинства присутствующих основной мотивацией для вакцинации является не страх заболеть, а желание поскорее завершить пандемию и локдаун.

Сообщается, что больше всего среди присутствующих пенсионеров, которых пригласили семейные врачи. Кроме того, пришли молодые люди, которые "узнали о центре вакцинации из новостей".

Прививки в центре сейчас проводят только китайской вакциной CoronaVac. Для того чтобы получить вакцину, при себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".

Вакцинация продлится в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 часов.

Ранее сообщалось, что в Киеве 29 мая заработает крупный центр COVID-вакцинации.

Напомним, что в субботу, 29 мая на стадионе "Арена Львов” откроют первый в Украине центр вакцинации населения. Там смогут вакцинироваться от COVID-19 жители Львовской области, которые зарегистрировались в приложении "Дія”.

коронавирус Минздрав пандемия вакцинация центр

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Коалиционные качели: как "ЕС" вскочила в политический треугольник с бывшими "регионалами" и "слугами" в Сумском облсовете
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua