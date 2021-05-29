В Киеве началась массовая прививка от коронавируса: открыт первый центр вакцинации

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В субботу, 29 мая, в Киеве начал свою работу центр вакцинации от коронавируса. Утром в очереди на вакцинацию собрались несколько сотен человек

Как передает RegioNews, об этом сообщает "РБК-Украина".

Центр вакцинации открыт на базе Международного выставочного центра. Отмечается, что у большинства присутствующих основной мотивацией для вакцинации является не страх заболеть, а желание поскорее завершить пандемию и локдаун.

Сообщается, что больше всего среди присутствующих пенсионеров, которых пригласили семейные врачи. Кроме того, пришли молодые люди, которые "узнали о центре вакцинации из новостей".

Прививки в центре сейчас проводят только китайской вакциной CoronaVac. Для того чтобы получить вакцину, при себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".

Вакцинация продлится в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 часов.

Ранее сообщалось, что в Киеве 29 мая заработает крупный центр COVID-вакцинации.

Напомним, что в субботу, 29 мая на стадионе "Арена Львов” откроют первый в Украине центр вакцинации населения. Там смогут вакцинироваться от COVID-19 жители Львовской области, которые зарегистрировались в приложении "Дія”.