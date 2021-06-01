Украина получит 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca, изготовленной в Италии

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Об этом сообщается на сайте Минздрава, передает RegioNews.

Известно, что ее будут использовать для экстренного медицинского применения. К концу недели ожидается 705 600 доз этого препарата в рамках инициативы COVAX.

Это вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Италии и имеет торговое название AstraZeneca. Вакцину AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС, Индия и Канада", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что в Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти дней.

Вакцина, изготовленная в Италии, будет предназначена для вакцинации украинцев второй дозой, в частности, военных на Донбассе, соцработников, сотрудников МВД, СБУ и людей старше 65 лет.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что уже летом может произойти ослабление карантина в Украине.

Также сообщалось, что в новых центрах вакцинации в Киеве и Львове привили 4,5 тысячи украинцев.