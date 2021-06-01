12:15  01 июня
В Украине с 1 июня ограничили движение грузовиков
12:19  01 июня
В оккупированном Крыму "суд" вынес заочный приговор Чубарову
12:42  01 июня
Рада учредила День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ
UA | RU
UA | RU
01 июня 2021, 10:31 67

Украина получит 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca, изготовленной в Италии

01 июня 2021, 10:31 67
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения зарегистрировало COVID-вакцину AstraZeneca Итальянского производства

Об этом сообщается на сайте Минздрава, передает RegioNews.

Известно, что ее будут использовать для экстренного медицинского применения. К концу недели ожидается 705 600 доз этого препарата в рамках инициативы COVAX.

Это вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Италии и имеет торговое название AstraZeneca. Вакцину AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС, Индия и Канада", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что в Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти дней.

Вакцина, изготовленная в Италии, будет предназначена для вакцинации украинцев второй дозой, в частности, военных на Донбассе, соцработников, сотрудников МВД, СБУ и людей старше 65 лет.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что уже летом может произойти ослабление карантина в Украине.

Также сообщалось, что в новых центрах вакцинации в Киеве и Львове привили 4,5 тысячи украинцев.

коронавирус вакцина Минздрав Италия вакцинация

В Украине за сутки выздоровело от COVID вшестеро больше людей, чем заболело
01 июня 2021, 08:59
ГП "Медзакупки" обратилось в суд в отношении пени с фармацевтической группы "Лекхим" за просроченные поставки ковид-вакцин
31 мая 2021, 20:04
На добровольную вакцинацию от COVID-19 записалась лишь треть работников образования
31 мая 2021, 15:42
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua