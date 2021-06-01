В Украине за сутки выздоровело от COVID вшестеро больше людей, чем заболело

Фото: из открытых источников

В Украине за 31 мая COVID-19 диагностировали у 2 137 человек, 579 больных госпитализировали, зафиксировано 163 летальных случая, 12 085 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 31 мая - 91 ребенок и 56 медработников.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 26 468 человек, методом ИФА - 11 271 человека, экспресс-тестами - 14 225 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в г. Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 204 631 человек, из них 2 053 167 выздоровели, летальных исходов - 50 699.

Напомним, что ослабление карантинных ограничений в Украине может произойти уже летом. Однако послабления будут небольшие.