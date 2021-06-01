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01 июня 2021, 09:49 70

В Офисе генпрокурора отчитались об уменьшении количества пыток в полиции

01 июня 2021, 09:49 70
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Фото: из открытых источников
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Пытки в райотделах полиции - это системная проблема, каких-то кардинальных перемен в этом вопросе не произошло, но пристальное внимание к проблеме ведет к снижению количества зафиксированных случаев пыток со стороны полицейских

Как передает RegioNews, об этом сообщил РБК-Украина начальник департамента Офиса генпрокурора по противодействию пыткам и другим нарушениям со стороны правоохранителей Юрий Белоусов.

Мы наблюдаем определенное снижение количества таких случаев. Правоохранители во всяком случае начали понимать, что такие действия не останутся безнаказанными. Поэтому я наблюдаю незначительное, но уменьшение", - заявил он.

По его данным, за весь прошлый год было зарегистрировано около 2 200 таких уголовных производств, за пять месяцев текущего - 700. А потому, прокурор уверен, что пристальное внимание к этой проблеме ведет к снижению количества случаев пыток и избиений со стороны полицейских.

Белоусов также обращает внимание, что пытки в райотделах полиции – это системная проблема. Она связана с тем, что полицейских фактически не обучают другим эффективным методам расследования и проведения допросов. До того, у правоохранителей до сих пор отсутствует единая процедура задержания и оформления граждан.

Напомним, 2 декабря в суд передали дело о пытках и изнасилованиях в Кагарлыке, фигурантам инкриминируют пытки, лишение свободы и изнасилование.

Офис генпрокурора нарушения закон полиция пытки

 
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