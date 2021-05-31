На Закарпатье автобус насмерть сбил мужчину
В селе Сельцо Береговского района Закарпатской области водитель туристического автобуса насмерть сбил 34-летнего местного жителя, который шел по дороге
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Закарпатской области.
ДТП произошло вечером, 29 мая. По предварительным данным, 31-летний водитель автобуса сбил 34-летнего местного жителя. От полученных травм пострадавший скончался.
Водитель автобуса на момент ДТП был трезвым. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.
Водителю грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция расследует обстоятельства ДТП.
Напомним, недавно в Киеве маршрутка насмерть сбила женщину.