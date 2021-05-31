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31 мая 2021, 16:58 44

На Закарпатье автобус насмерть сбил мужчину

31 мая 2021, 16:58 44
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В селе Сельцо Береговского района Закарпатской области водитель туристического автобуса насмерть сбил 34-летнего местного жителя, который шел по дороге

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Закарпатской области.

ДТП произошло вечером, 29 мая. По предварительным данным, 31-летний водитель автобуса сбил 34-летнего местного жителя. От полученных травм пострадавший скончался.

Водитель автобуса на момент ДТП был трезвым. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

Водителю грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция расследует обстоятельства ДТП.

Напомним, недавно в Киеве маршрутка насмерть сбила женщину.

Украина Закарпатье смерть ДТП авария

 
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