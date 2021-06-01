08:59  01 червня
В Україні за добу одужало від COVID у шість разів більше людей, ніж захворіло
08:34  01 червня
Зеленський розповів, що може стати справжньою загрозою для України
08:11  01 червня
На Донбасі гатили з гранатометів та кулеметів: зафіксовано вісім обстрілів
UA | RU
UA | RU
01 червня 2021, 10:31 61

Україна отримає 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca, виготовленої в Італії

01 червня 2021, 10:31 61
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало COVID-вакцину AstraZeneca Італійського виробництва

Про це повідомляється на сайті МОЗ, передає RegioNews.

Відомо, що її будуть використовувати для екстреного медичного застосування. До кінця тижня очікується 705 600 доз цього препарату в рамках ініціативи COVAX.

Це вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Італії й має торговельну назву AstraZeneca. Вакцину AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, ЄС, Індія та Канада", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що в Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п’яти днів.

Вакцина, виготовлена в Італії, буде призначена для вакцинації українців другою дозою, зокрема, військових на Донбасі, соцпрацівників, співробітників МВС, СБУ і людей віком понад 65 років.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вже влітку може відбутися послаблення карантинних обмежень в Україні.

Також повідомлялось, що в нових центрах вакцинації у Києві та Львові щепили 4,5 тисячі українців.

коронавірус вакцина МОЗ Італія вакцинація

В Україні за добу одужало від COVID у шість разів більше людей, ніж захворіло
01 червня 2021, 08:59
ДП "Медзакупівлі" звернулося до суду щодо пені з фармацевтичної групи "Лекхім" за прострочені поставки ковід-вакцин
31 травня 2021, 20:04
На добровільну вакцинацію від COVID-19 записалася лише третина працівників освіти
31 травня 2021, 15:42
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram