Україна отримає 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca, виготовленої в Італії

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Про це повідомляється на сайті МОЗ, передає RegioNews.

Відомо, що її будуть використовувати для екстреного медичного застосування. До кінця тижня очікується 705 600 доз цього препарату в рамках ініціативи COVAX.

Це вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Італії й має торговельну назву AstraZeneca. Вакцину AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, ЄС, Індія та Канада", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що в Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п’яти днів.

Вакцина, виготовлена в Італії, буде призначена для вакцинації українців другою дозою, зокрема, військових на Донбасі, соцпрацівників, співробітників МВС, СБУ і людей віком понад 65 років.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вже влітку може відбутися послаблення карантинних обмежень в Україні.

Також повідомлялось, що в нових центрах вакцинації у Києві та Львові щепили 4,5 тисячі українців.