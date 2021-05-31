В новых центрах вакцинации в Киеве и Львове привили 4,5 тысячи украинцев

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Во вновь созданных центрах вакцинации, действующих на базе Международного выставочного центра в Киеве и "Арене Львов" во Львове за выходные прививали 4,5 тысячи человек

Как передает RegioNews, данные о прививках в Киеве предоставил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

Так, сообщается, что за выходные в столичном Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, вакцинированы 3467 людей. В частности за воскресенье прививки получили 2072 человека.

В то же время за данными главы Львовской ОГА Максима Козицкого, в центре вакцинации на базе "Арены-Львов" во Львове за субботу и воскресенье вакцинировали 1041 жителя Львовщины, зарегистрированного в приложении "Дія".

При этом, по данным Минздрава, в субботу, 29 мая, в Украине против COVID-19 было привито 8592 человека. Из них вакцинировано первой дозой - 7119 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 1473 человека.

Напомним, во Львове открыли центр вакцинации: будут прививать людей, которые записались через "Дію". В субботу, 29 мая, во Львове открыли первый центр вакцинации от коронавируса. Он расположился на "Арене Львов".

Также 29 мая в Киеве начал свою работу центр вакцинации от коронавируса. Утром в очереди на вакцинацию собрались несколько сотен человек.