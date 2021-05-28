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28 мая 2021, 15:30 1402

На Сумщине "черные лесорубы" убили свидетеля незаконной вырубки деревьев

28 мая 2021, 15:30 1402
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Фото: gp.gov.ua
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В Сумской области задержали трех местных жителей по подозрению в убийстве свидетеля незаконной порубки деревьев

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, трое местных жителей в марте 2021 года незаконно срубили 62 дерева в прибрежной защитной полосе реки Ивотка.

Перевозить срубленные без разрешения деревья им помогал еще один местный житель. Когда его остановили сотрудники полиции, он дал показания, кто именно нанял его для перевозки древесины.

После этого подозреваемые вывезли мужчину за город, чтобы убедить не сотрудничать с правоохранителями. Во время разговора один из них достал из багажника авто топор, которым трижды ударил потерпевшего. Мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего закопали в лесополосе", - говорится в сообщении.

Обстоятельства исчезновения мужчины и злоумышленников, причастных к его убийству, работники полиции смогли установить только через месяц.

Сообщено о подозрении трем мужчинам по факту незаконной порубки деревьев (ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, одному из них инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины), а двум другим - сокрытие преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины)", - добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Сумской области разоблачили масштабную схему хищения леса.

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