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28 мая 2021, 12:54 1718

Из оккупированного Донбасса, перейдя минное поле, сбежала 16-летняя девушка

28 мая 2021, 12:54 1718
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Фото: из открытых источников
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Жительница Горловки самостоятельно пересекла минные поля и пришла на линию разграничения пгт. Верхнеторецкое, где расположены Вооруженные силы Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны так называемой "ДНР" вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в г. Горловка", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что девушка, пройдя минные поля, сознательно пришла на линию разграничения пгт. Верхнеторецкое. По словам девушки, она хочет жить на территории неоккупированной Украины, а также у нее есть родственники на Западной Украине.

Ее осмотрели медики, телесных повреждений не имеет. С девушкой работают психологи", - сообщили правоохранители.

До установления всех обстоятельств она будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.

Напомним, СБУ взялась за бывшего "заместителя министра информации ДНР”. Ему объявили подозрение в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.

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