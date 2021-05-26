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26 мая 2021, 15:34 456

Правительство упростило правила пересечения авто через КПВВ с ОРДЛО и Крымом

26 мая 2021, 15:34 456
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Фото: из открытых источников
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Кабинет министров на заседании 26 мая одобрил проект постановления, который позволяет жителями оккупированных территорий при утрате регистрационного документа на авто, пересечь линию разграничения на основании копии регистрационной карточки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

Так, согласно документу постановления, в случае утраты или повреждения регистрационного документа на машину жители оккупированного Донбасса или Крыма могут один раз пересечь КПВВ на основании копии регистрационной карточки.

Отмечается, что такая копия выдается территориальным органом по предоставлению сервисных услуг МВД по месту обращения владельца или его уполномоченного лица независимо от места регистрации или проживания лица.

Напомним, ранее на КПВВ в Станице Луганской начали бесплатно тестировать жителей ОРДЛО.

ОРДЛО Кабмин Крым КПВВ авто

 
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