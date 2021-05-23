В Луцке во время работы остановилось колесо обозрения с детьми
В Луцке спасатели провели спецоперацию по снятию людей с колеса обозрения, которое остановилось во время работы
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Известно, что инцидент произошел около 16:00 на территории парка имени Леси Украинки. На колесе обозрения находились 12 человек, в том числе, шестеро детей.
Для снятия людей с колеса привлекли 14 спасателей и четыре единицы техники. Спецопорация успешно завершилась в 17:11.
В ГСЧС отметили, что угрозы жизни и здоровью людей нет, никто не пострадал.
Напомним, ранее на Ровенщине перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие. В салоне транспортного средства находились около 20 пассажиров.
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