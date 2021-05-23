В Луцке во время работы остановилось колесо обозрения с детьми

Фото: ГСЧС

В Луцке спасатели провели спецоперацию по снятию людей с колеса обозрения, которое остановилось во время работы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел около 16:00 на территории парка имени Леси Украинки. На колесе обозрения находились 12 человек, в том числе, шестеро детей.

Для снятия людей с колеса привлекли 14 спасателей и четыре единицы техники. Спецопорация успешно завершилась в 17:11.

В ГСЧС отметили, что угрозы жизни и здоровью людей нет, никто не пострадал.

Напомним, ранее на Ровенщине перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие. В салоне транспортного средства находились около 20 пассажиров.