10:19  23 мая
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 2,5 тысячи новых случаев болезни
13:29  23 мая
В Кабмине обязали АЗС продавать бензин не дороже 30 грн
18:11  23 мая
Ситуация на Донбассе: два обстрела со стороны боевиков, потерь в ВСУ нет
UA | RU
UA | RU
23 мая 2021, 18:51 64

В Луцке во время работы остановилось колесо обозрения с детьми

23 мая 2021, 18:51 64
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Луцке спасатели провели спецоперацию по снятию людей с колеса обозрения, которое остановилось во время работы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел около 16:00 на территории парка имени Леси Украинки. На колесе обозрения находились 12 человек, в том числе, шестеро детей.

Для снятия людей с колеса привлекли 14 спасателей и четыре единицы техники. Спецопорация успешно завершилась в 17:11.

В ГСЧС отметили, что угрозы жизни и здоровью людей нет, никто не пострадал.

Напомним, ранее на Ровенщине перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие. В салоне транспортного средства находились около 20 пассажиров.

новости Луцка спасатели происшествия ГСЧС Луцк дети новости

В Славянске произошел смертельный пожар в многоэтажке
23 мая 2021, 17:40
В Хмельницкой области из-за смертельного инцидента отменили фестиваль воздушных шаров
23 мая 2021, 14:19
В Харькове на территории заброшенного элеватора взорвали еще одно здание
23 мая 2021, 11:53
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram