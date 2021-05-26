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26 мая 2021, 10:41 73

На железнодорожном вокзале во Львове разлили 600 грамм ртути

26 мая 2021, 10:41 73
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Фото: ГСЧС
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На пл. Дворцовая,1 на первом перроне ОП "Вокзал станции Львов" было обнаружено более 600 г разлитой ртути

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

На место происшествия выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Спасатели собрали разлитую ртуть механическим способом в количестве 610 г. Собранную ртуть передали представителю Железнодорожной районной государственной администрации.

Напомним, ранее на Закарпатье блокировали контрабанду 8 кг металлической ртути.

опасность вокзал спасатели ГСЧС радиация

 
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