На железнодорожном вокзале во Львове разлили 600 грамм ртути
На пл. Дворцовая,1 на первом перроне ОП "Вокзал станции Львов" было обнаружено более 600 г разлитой ртути
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
На место происшествия выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Спасатели собрали разлитую ртуть механическим способом в количестве 610 г. Собранную ртуть передали представителю Железнодорожной районной государственной администрации.
Напомним, ранее на Закарпатье блокировали контрабанду 8 кг металлической ртути.
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского