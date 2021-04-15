На Киевщине с вертолетом ищут пропавшего двухлетнего малыша

Поиски продолжались всю ночь

Поиски продолжались всю ночь

Фото из открытых источников

Спасатели привлекли вертолет для поисков малолетнего ребенка в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины, передает RegioNews.

Информация о том, что ребенок пропал, поступила к правоохранителям около 21:00 накануне, 14 апреля. Поиски продолжались всю ночь и по состоянию на утро 15 апреля продолжаются.

15 апреля вертолет ГСЧС ЕС-225 "Super Puma", вылетел на поиски малолетнего мальчика 2019 года рождения, который скрылся с места постоянного пребывания в селе Раговка Киевской области, - сообщили в службе.

От ГСЧС сейчас задействовано 46 человек личного состава и вертолетом ЕС-225 "Super Puma" осуществляется поиск сверху для большего охвата территории.

Родители сообщили о пропаже мальчика только через 5 часов, что усложнило поиски, добавляет начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.

На Київщині сталася надзвичайна подія! У селі Рагівка Вишгородського району зник 2-річний хлопчик Богдан Уніченко. Мати... Posted by Андрій Нєбитов on Wednesday, April 14, 2021

К проведению поисковых мероприятий привлекли спасателей, работников Нацполиции, Национальной гвардии, лесников, волонтеров. Всего около 200 человек.

Рятувальники залучили вертоліт для пошуків малолітньої дитини у Київській області 15 квітня вертоліт ДСНС ЄС-225... Posted by ДСНС України on Thursday, April 15, 2021

Как сообщалось, в феврале в Карпатах заблудился турист, его искали с помощью авиации. Вертолет ГСЧС совершил 10 облетов в районе поиска пропавшего туриста.