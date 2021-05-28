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28 мая 2021, 12:10 408

В Днепре мужчина упал в яму глубиной семь метров: его спасали шесть часов

28 мая 2021, 12:10 408
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Фото: ГСЧС
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В Днепре во время проведения водопровода на территории гаражного кооператива возник обвал, в результате которого мужчина упал в яму глубиной 7 метров, где его засыпало досками и землей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Сообщение о происшествии спасатели получили 27 мая в 21:00.

55-летнего мужчину освобождали из-под грунта почти шесть часов.

Спасателям понадобилось почти 6 часов, чтобы достать мужчину из-под завалов. В 02:07 мужчина освобожден из-под грунта, поднят на поверхность и передан работникам экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области обрушился аварийный мост через Западный Буг в результате аварии было заблокировано движение по трассе общенационального значения.

спасатели ГСЧС Днепр ремонт обвал

 
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