В Днепре мужчина упал в яму глубиной семь метров: его спасали шесть часов

Фото: ГСЧС

В Днепре во время проведения водопровода на территории гаражного кооператива возник обвал, в результате которого мужчина упал в яму глубиной 7 метров, где его засыпало досками и землей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Сообщение о происшествии спасатели получили 27 мая в 21:00.

55-летнего мужчину освобождали из-под грунта почти шесть часов.

Спасателям понадобилось почти 6 часов, чтобы достать мужчину из-под завалов. В 02:07 мужчина освобожден из-под грунта, поднят на поверхность и передан работникам экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области обрушился аварийный мост через Западный Буг в результате аварии было заблокировано движение по трассе общенационального значения.