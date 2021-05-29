На Луганщине разоблачили боевика, который разочаровался в террористах

Фото: из открытых источников

Правоохранители разоблачили жителя Луганской области, который принимал участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ЛНР", но впоследствии разочаровался в идеях боевиков и покинул их ряды

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Луганщины.

Так, 24-летний житель г. Северодонецк рассказал правоохранителям, что в 2015 году он вступил в ряды НЗФ так называемой "ЛНР", где занимал должность заместителя командира взвода батальона "Заря", который дислоцировался на территории областного военкомата в г. Луганск.

Как отметил задержанный, через полгода из-за конфликта с командиром и плохих условий службы он покинул ряды батальона и вступил в другой батальон боевиков - "Брянка СССР".

За свою "службу" мужчина получал зарплату в размере 15 тыс. российских рублей, но впоследствии также разочаровался в идеях боевиков, покинул их ряды и уехал на заработки в РФ, а после вернулся в родной город Северодонецк.

Отмечается, что следователи завершают досудебное следствие в рамках открытого по данному факту уголовного производства и в скором времени направят в суд обвинительный акт с материалами дела.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ разоблачила бывшего боевика в Вооруженных Силах Украины.