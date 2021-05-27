Весна в Украине завершается грозовыми дождями и похолоданием

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В пятницу очередной циклон с дождями зайдет на запад Украины и охватит до понедельника всю территорию. Но несмотря на снижение температуры на 3-5 градусов и дождливую погоду, жаркому майскому солнцу все равно удастся улучшить ситуацию даже в самые ненастные дни

Традиционно холоднее всего в высокогорье – в Яремче в выходные ночью до +4° С, днем до +12° С, дожди. Самый горячий регион 28 мая - восток и юг, днем до +28° С; правда, в Одессе температура воздуха не поднимется выше +21° С.

Холодная воздушная масса будет продвигаться с запада на восток, уменьшая к понедельнику территорию тепла. Самый дождливый день в Украине – 30 мая, воскресенье, дожди ожидаются на всей территории, за редким исключением.

Западный регион первым получит порцию холода и дождей. С 28 по 31 мая дожди разной интенсивности пройдут во всех западных областях. Ночная температура воздуха к понедельнику снизится до +9…+11° С, днем в последние майские дни +14…+16° С. В Закарпатье 31 мая до +19° С.

В южных областях 29 мая воздух прогреется до +28° С, холоднее будет в Одесской области – до +21° С. В субботу пройдут дожди, местами с грозами. В воскресенье в Одессе и Херсоне будет солнечно, до +23° С. В начале рабочей недели небо затянет облаками, дневная температура +21…+23° С

В центральном регионе страны в пятницу в Винницкой области +13…+19° С, грозовые дожди. В Кировоградской области могут пройти небольшие локальные осадки, температура +15…+25° С. Жарко будет на Полтавщине – до +27° С. В Черкассах – до +24° С, без осадков. В выходные и в начале недели в центральной Украине похолодает. Температура снизится до +15° С в Винницкой области, до + 21° С в Полтавской. В Черкасской и Кировоградской областях – до +17…+19° С. Могут пройти небольшие дожди.

На востоке Украины в пятницу и субботу жара до +27° С, в воскресенье – проливные дожди, грозы, снижение температуры. В последний день весны погода наладится, дожди прекратятся, солнце будет выглядывать чаще.

В северной Украине в пятницу пройдут дожди, +19…+21° С, в Сумской области до +26° С. В выходные похолодает, дневная температура +15…+17, в Сумской области +22° С, пройдут дожди. В последний день весны снова дожди, но уже местами и небольшие, температура останется на уровне +13…+15° С, в Сумской области +21° С.

В Киеве с пятницы по понедельник – дожди, температура в пятницу +20° С, в выходные и понедельник +15...+16° С.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине демонстрирует неустойчивый характер: от +15° С до +28° С.