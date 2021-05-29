Непогода в Украине: обесточены 108 населенных пунктов в пяти областях
В Украине по состоянию на утро 29 мая из-за сложных погодных условий (дождь и порывы ветра) без электроснабжения остались 108 населенных в пяти областях
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
По состоянию на 07:00 субботы, 29 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 108 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Киевской - 44, Черниговской - 22, Черкасской - 15, Кировоградской - 14 и Житомирской - 13", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, как сообщают в ГСЧС, 29 мая следует ожидать дожди с грозами.
Днем в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях значительный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщают в пресс-службе.
В Киеве и Киевской области 29 мая грозы (I уровень опасности, желтый).
Напомним, ранее в Кировоградской области во время урагана сорвало крышу со школы.