Непогода в Украине: обесточены 108 населенных пунктов в пяти областях

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В Украине по состоянию на утро 29 мая из-за сложных погодных условий (дождь и порывы ветра) без электроснабжения остались 108 населенных в пяти областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По состоянию на 07:00 субботы, 29 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 108 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Киевской - 44, Черниговской - 22, Черкасской - 15, Кировоградской - 14 и Житомирской - 13", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, как сообщают в ГСЧС, 29 мая следует ожидать дожди с грозами.

Днем в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях значительный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщают в пресс-службе.

В Киеве и Киевской области 29 мая грозы (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее в Кировоградской области во время урагана сорвало крышу со школы.