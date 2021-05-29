Из-за удара молнии на Черниговщине сгорели два здания
Во время непогоды в Черниговской области молнии попали в здания, чем вызвали пожар в них
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы области.
Первый пожар возник в пгт Серебряное Прилуцкого района. В результате удара молнии загорелось хозяйственное здание. Огнем повреждена кровля на площади 3 кв. м.
Другая молния попала в селе Молодежное Нежинского района в 19:23. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия. Кроме того, повреждены стены и имущество.
Ранее сообщалось, что 29 мая из-за сложных погодных условий (дождь и порывы ветра) без электроснабжения остались 108 населенных в пяти областях.
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