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29 мая 2021, 13:44 155

Из-за удара молнии на Черниговщине сгорели два здания

29 мая 2021, 13:44 155
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Фото: из открытых источников
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Во время непогоды в Черниговской области молнии попали в здания, чем вызвали пожар в них

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы области.

Первый пожар возник в пгт Серебряное Прилуцкого района. В результате удара молнии загорелось хозяйственное здание. Огнем повреждена кровля на площади 3 кв. м.

Другая молния попала в селе Молодежное Нежинского района в 19:23. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия. Кроме того, повреждены стены и имущество.

Ранее сообщалось, что 29 мая из-за сложных погодных условий (дождь и порывы ветра) без электроснабжения остались 108 населенных в пяти областях.

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