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25 мая 2021, 16:34 988

На Херсонщине пронесся торнадо: поломал крыши и повалил деревья

25 мая 2021, 16:34 988
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Фото: Нацполиция
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В Херсонской области на территории Верхнерогачицкой территориальной общины пронесся торнадо, в результате чего были повреждены заборы, крыши домов и повалены деревья

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области, передает RegioNews.

Известно, что разрушительное природное явление зафиксировали в селе Ушкалка, его удалось сфотографировать местным жителям.

В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что сейчас правоохранители обходят дворы местных жителей, чтобы узнать самые необходимые нужды.

Работники превенции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья. Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Кировоградской области во время урагана сорвало крышу со школы.

погода ураган Нацполиция Херсонская область торнадо

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