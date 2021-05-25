На Херсонщине пронесся торнадо: поломал крыши и повалил деревья
В Херсонской области на территории Верхнерогачицкой территориальной общины пронесся торнадо, в результате чего были повреждены заборы, крыши домов и повалены деревья
Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области, передает RegioNews.
Известно, что разрушительное природное явление зафиксировали в селе Ушкалка, его удалось сфотографировать местным жителям.
В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.
В Нацполиции добавили, что сейчас правоохранители обходят дворы местных жителей, чтобы узнать самые необходимые нужды.
Работники превенции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья. Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды", - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее в Кировоградской области во время урагана сорвало крышу со школы.