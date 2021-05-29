Боевики обстреляли из ракетного комплекса поселок на Донбассе
В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 29 мая, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, неподалеку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.
Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из станковых противотанковых гранатометов.
Противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса. Пострадавших в результате обстрела нет", - говорится в сообщении.
Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Напомним, 28 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.