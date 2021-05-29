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Боевики обстреляли из ракетного комплекса поселок на Донбассе
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29 мая 2021, 18:13 183

Боевики обстреляли из ракетного комплекса поселок на Донбассе

29 мая 2021, 18:13 183
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Фото: из открытых источников
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В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 29 мая, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, неподалеку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из станковых противотанковых гранатометов.

Противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса. Пострадавших в результате обстрела нет", - говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним, 28 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Донбасс ООС война военная техника обстрелы

 
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