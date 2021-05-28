Стало известно имя военного, который накануне погиб на Донбассе
От пули снайпера на Донбассе 27 мая умер майор Максим Полевой, который был заместителем командира 15 батальона 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной государственной администрации.
Отмечается, что Полевой родился в 1984 году в поселке Наркевичи Волочисского района Хмельницкой области. Воевал с 2014 года, прошел бои за Дебальцево. Был ранен во время артиллерийского обстрела огневой позиции вблизи пгт Станица Луганская.
У Максима Полевого остались родители, жена и двое детей.
Напомним, что Полевой погиб в результате обстрела в направлении населенного пункта Новотошковское. Он получил пулевое ранение не совместимое с жизнью.
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