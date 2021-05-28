09:06  28 мая
В Украине за сутки обнаружили еще 3300 новых случаев COVID-19
09:41  28 мая
В Кривом Роге из окна выпал школьник: ребенок разбился насмерть
08:29  28 мая
В зоне ООС с начала суток зафиксировано пять нарушений режима "тишины", есть раненый
UA | RU
UA | RU
28 мая 2021, 10:43 1

Стало известно имя военного, который накануне погиб на Донбассе

28 мая 2021, 10:43 1
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

От пули снайпера на Донбассе 27 мая умер майор Максим Полевой, который был заместителем командира 15 батальона 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной государственной администрации.

Отмечается, что Полевой родился в 1984 году в поселке Наркевичи Волочисского района Хмельницкой области. Воевал с 2014 года, прошел бои за Дебальцево. Был ранен во время артиллерийского обстрела огневой позиции вблизи пгт Станица Луганская.

У Максима Полевого остались родители, жена и двое детей.

Напомним, что Полевой погиб в результате обстрела в направлении населенного пункта Новотошковское. Он получил пулевое ранение не совместимое с жизнью.

Донбасс Украина война Луганщина оккупанты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Неожиданная кандидатура. Станет ли Мария Черная на посту председателя Кировоградской ОГА "английской королевой"
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua